Семь человек пострадали в ДТП в Удмуртии
Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения двух машин на трассе в Удмуртии.
Об этом говорится в заявлении ГУ МЧС по республике.
Уточняется, что на автомобильной дороге Игра-Глазов у села Факел Игринского района произошло столкновение автомобилей «ВАЗ- 2110» и «ВАЗ- 2115».
«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали семь человек, в том числе два ребёнка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает Госавтоинспекция УР», — отмечается в сообщении.
Ранее семь человек пострадали в результате ДТП с пассажирским микроавтобусом под Анапой.