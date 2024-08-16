Семь человек пострадали в ДТП в Удмуртии

Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения двух машин на трассе в Удмуртии.

Об этом говорится в заявлении ГУ МЧС по республике.

Уточняется, что на автомобильной дороге Игра-Глазов у села Факел Игринского района произошло столкновение автомобилей «ВАЗ- 2110» и «ВАЗ- 2115».

«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали семь человек, в том числе два ребёнка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает Госавтоинспекция УР», — отмечается в сообщении.

Ранее семь человек пострадали в результате ДТП с пассажирским микроавтобусом под Анапой.