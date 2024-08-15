ДТП с участием пяти авто произошло на 40-м километре МКАД, есть пострадавшие

На 40-м километре Московской кольцевой автодороги произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 15 августа, сообщил источник в спецслужбах.

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Уточняется, что в результате происшествия один человек получил травмы. В настоящее время, в связи с аварией, перекрыты три полосы.

Утром того же дня на внешней стороне 107-го километра МКАД столкнулись два грузовика и мотоцикл.

14 августа дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и скутера произошло на перекрестке Большой Московской улицы и улицы Кирова в Старой Купавне. В результате аварии пострадал ребенок.

Во Владимире автомобиль, в котором отсутствовал водитель, сбил детей, идущих по тротуару. В результате происшествия семь детей были доставлены в медучреждение для осмотра.