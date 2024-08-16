Дорожные разборки со стрельбой в Москве попали на видео

В Москве автомобилисты устроили дорожные разборки со стрельбой. Как сообщает Telegram-канал Shot, мужчины решили помочь другу, который стал виновником аварии.

Авария случилась около 14:00 мск на Кавказском проспекте — Mercedes-Benz врезался в Toyota. Водитель немецкого авто решил позвать на место друзей. Через некоторое время они прибыли на Nissan и попытались запугать водителя японской иномарки, прикрываясь связями.

В ходе конфликта один из мужчин, приехавших на «помощь», достал травматическое оружие, выстрелил в воздух, а после силой вытащил автомобилиста из Toyota. В ситуацию своевременно вмешались сотрудники ДПС. О пострадавших не сообщается.

Обстоятельства происшествия выясняются правоохранителями. Ход проверки поставили на контроль в Нагатинской межрайонной прокуратуре.

Напомним, что в начале августа на юге Москвы мужчина обстрелял самокатчиков. По версии следователей, он из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил в сторону потерпевших. Сам обвиняемый заявляет, что стрелял в воздух, а на поступок его подтолкнуло поведение молодых людей – они сбили его жену и друга.