Появилось видео с массовым ДТП в Башкирии, где МАЗ смял семь машин

В городе Туймазы (Башкирия) водитель фургона МАЗ протаранил семь автомобилей. Видеозапись инцидента размещена в Telegram-канале «Госавтоинспекция Башкортостана». Авария произошла в пятницу около полудня на улице Горького.

«Житель Республики Удмуртия, управляя грузовиком МАЗ, совершил столкновение с двумя автомобилями, затем наехал на пять припаркованных транспортных средств», — отмечается в сообщении Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что водитель МАЗа по результатам освидетельствования оказался трезвым. Он признался, что заснул за рулем. ДТП обошлось без пострадавших, но машины получили сильные механические повреждения. МАЗ разбил три автомобиля LADA (Granta, Vesta и ВАЗ-2114), а также Toyota Corolla, Ford Fiesta, Hyundai Bayon и Skoda Rapid.

На кадрах с моментом аварии видно, что грузовик на большой скорости ударил по касательной движущуюся машину с видеорегистратором, а затем выехал на парковку перед дилерским центром Lada, снес несколько машин и остановился. Водительская дверь кабины МАЗа открылась на ходу.