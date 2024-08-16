Четверо подростков пострадали в результате ДТП под Якутском

Они доставлены в больницу. Авария произошла 15 августа на въезде в Старую Табагу. Об этом сообщила дежурная группа Госавтоинспекции. В ГИБДД уточнили, что злоумышленник скрылся с места происшествия.

В беседе с 360.ru мать одной из пострадавших рассказала, что подростки собирались проводить приехавших из соседнего села.

«Они с девочками шли на автобусную остановку после прогулки, чтобы проводить подруг домой, вот и проводили. Две подружки отделались ушибами и сейчас уже дома, а одна из подруг умерла», — добавила собеседница телеканала.

Официальной информации о смерти одной из несовершеннолетних нет.