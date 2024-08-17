Девушка-водитель наехала на дерево в Шатуре, три человека погибли

В подмосковном городе Шатура произошла авария, в результате которой три человека погибли. Об этом в субботу, 17 августа, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

© Вечерняя Москва

ДТП случилось в пятницу, 16 августа, на автодороге «Великодворье — поселок санатория Озеро Белое». 19-летняя девушка-водитель автомобиля «ВАЗ» не справилась с управлением и совершила наезд на дерево с последующим опрокидыванием. В результате аварии три человека погибли, один из них — 15-летний ребенок.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего.

15 августа на 40-м километре Московской кольцевой автодороги произошло ДТП с участием пяти машин. Уточняется, что в результате происшествия один человек получил травмы. Три полосы движения были перекрыты.

Утром того же дня на внешней стороне 107-го километра МКАД столкнулись два грузовика и мотоцикл.