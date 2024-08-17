В Иркутской области произошло ДТП с участием коня

Женщина - пассажир автомобиля получила травмы в ДТП, на проезжую часть в рабочем поселке Маркова Иркутской области выбежал конь. Животное погибло, сообщили в региональном ГУ МВД России.

"44-летний водитель автомобиля "ИЖ-2717220", двигаясь по улице Промышленной, в районе строения №5 допустил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть коня. Травмы получила 51-летняя женщина, находившаяся на пассажирском сидении. Животное от полученных травм погибло на месте", - говорится в сообщении.

Также правоохранители выяснили, что находившийся за рулем мужчина никогда не получал водительского удостоверения, управлял машиной, не зарегистрированной в установленном порядке. Кроме того, у него отсутствовал полис ОСАГО. В отношении водителя полицейскими составлены административные протоколы.