В Барнауле в ДТП погиб человек

В результате столкновения двух автомобилей на Павловском тракте в Барнауле погибла 20-летняя девушка. Еще десять человек получили различные травмы, сообщила Госавтоинспекция Алтайского края в соцсетях.

"В результате ДТП 20-летняя пассажирка автомобиля Hyundai Solaris скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи, а водитель и три пассажира получили травмы различной степени тяжести. Водитель и пять пассажиров автомобиля Toyota Progres также получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 21-летний молодой человек за рулем автомобиля Toyota Progres при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении, из-за чего столкнулся с машиной Hyundai Solaris под управлением 25-летнего мужчины, который двигался по Павловскому тракту.

Прокуратура Алтайского края контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения. Также будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, отметили в региональной прокуратуре.