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Мертвый таксист с пассажиром попал в ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель такси скончался за рулем авто и устроил ДТП, передает «78.ru». Авария произошла накануне, мужчина ехал с пассажиром в салоне. В какой-то момент водителю стало плохо, и он потерял сознание.

Мертвый таксист с пассажиром попал в ДТП в Петербурге
© News.ru

После этого машина въехала в стоящий впереди автомобиль у дома № 18 на Дальневосточном проспекте. Таксиста госпитализировали в состоянии клинической смерти, спасти его не удалось. Труп направили в морг для выяснения причины смерти.

Ранее в Карелии 72-летний пенсионер умер за рулем и попал в аварию. В пресс-службе региональной Госавтоинспекции рассказали, что пострадавших в результате ДТП нет. Авария произошла на автодороге Медгора — Толвуя — Великая Губа.

Похожий случай произошел в Амурской области. Депутат городской думы Благовещенска Георгий Попов почувствовал себя плохо за рулем, у него начались судороги, после чего мужчина съехал в кювет. Парламентарий скончался до прибытия врачей на место ДТП, ему было 44 года.

В 2021 году в Москве за рулем автомобиля умер российский актер Дмитрий Гусев, он потерял сознание прямо во время движения. Его тело обнаружили прохожие, обратившие внимание на машину, которая газовала на месте.

ДТП
Георгий Попов
Дмитрий Гусев
ГИБДД
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