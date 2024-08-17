Мертвый таксист с пассажиром попал в ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель такси скончался за рулем авто и устроил ДТП, передает «78.ru». Авария произошла накануне, мужчина ехал с пассажиром в салоне. В какой-то момент водителю стало плохо, и он потерял сознание.

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После этого машина въехала в стоящий впереди автомобиль у дома № 18 на Дальневосточном проспекте. Таксиста госпитализировали в состоянии клинической смерти, спасти его не удалось. Труп направили в морг для выяснения причины смерти.

Ранее в Карелии 72-летний пенсионер умер за рулем и попал в аварию. В пресс-службе региональной Госавтоинспекции рассказали, что пострадавших в результате ДТП нет. Авария произошла на автодороге Медгора — Толвуя — Великая Губа.

Похожий случай произошел в Амурской области. Депутат городской думы Благовещенска Георгий Попов почувствовал себя плохо за рулем, у него начались судороги, после чего мужчина съехал в кювет. Парламентарий скончался до прибытия врачей на место ДТП, ему было 44 года.

В 2021 году в Москве за рулем автомобиля умер российский актер Дмитрий Гусев, он потерял сознание прямо во время движения. Его тело обнаружили прохожие, обратившие внимание на машину, которая газовала на месте.