Массовая авария: скорая с тяжелым пациентом попала в ДТП под Новосибирском

Бригада скорой помощи из Искитима попала в аварию в Бердске. Пострадали еще две машины. ДТП произошло утром 17 августа на федеральной трассе.

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По данным паблика «АвтоБердск», в районе бердского общежития с народным названием «Пентагон» фура зацепила «Тойоту», а потом скорую. Все автомобили двигались по трассе в направлении Новосибирска.

«Тойота» ехала по правому ряду. Фура стала перестраиваться из левого ряда в правый и, по всей вероятности, не заметила иномарку: подмяла, ударив в правый борт. Видимо, она попала в его слепую зону», — говорится в сообщении со ссылкой на водителя легкового авто, который ехал из Сузуна.

По словам мужчины, «КамАЗ» подмял «Тойоту» «передком» и проволок по дороге несколько метров, пока не увидел и не остановился. При этом большегруз развернул легковушку на 180 градусов. Параллельно с этим задняя часть длинномера зацепила «передок» скорой помощи, которая следовал за ним.

Позднее фельдшер «скорой» пояснила «АвтоБердску», что медики транспортировали пациента из Искитима в областную больницу. После случившегося, на место пришлось вызывать резервную «неотложку», которая доставила больного в Новосибирск. О его состоянии ничего не известно.

«Очевидцы не исключают, что большегруз устроил неожиданное перестроение из левого ряда в правый, чтобы пропустить скорую помощь», — говорится в паблике.

Было так на самом деле или нет — сейчас предстоит выяснить полицейским.