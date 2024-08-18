Несколько человек погибли в массовом ДТП с мусоровозом на Кубани

Три человека погибли, трое пострадали в массовом ДТП с мусоровозом в Туапсинском районе Кубани, сообщили в воскресенье в краевом ГУМВД.

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Там рассказали, что в субботу в 23.15 на автодороге «Джубга-Сочи-граница с республикой Абхазия» водитель Land Rover выехал на встречную полосу, где столкнулся с мусоровозом КАМАЗ, который после удара тоже выехал на «встречку» и столкнулся с пятью машинами, передает РИА «Новости».

В МВД добавили, что три человека в результате ДТП были доставлены в больницу, три человека умерли на месте происшествия.

Ранее в ДТП с микроавтобусом на Кубани погибли два человека, 11 пострадали.