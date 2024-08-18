В Белоруссии произошло ДТП с автобусом

Автобус, следовавший по маршруту Москва - Брест, попал в ДТП в Белоруссии, три человека госпитализированы. Об этом сообщило МВД Белоруссии.

"Сегодня около шести утра на автодороге М1 "Брест - Минск - граница Российской Федерации" в Дзержинском районе водитель автобуса международного сообщения Москва - Брест, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил наезд на придорожные деревья", - отметили в ведомстве.

По данным МВД, в салоне находились 2 водителя и 46 пассажиров, 3 человека госпитализированы.