Два россиянина пострадали после аварии с автобусом, ехавшим из Москвы в Брест

Двоих граждан РФ госпитализировали после аварии с автобусом, ехавшим из Москвы в Брест. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщил пресс-секретарь посольства России в Белоруссии Алексей Маскалев.

— Около шести утра на автодороге М1 произошло ДТП с участием российского автобуса международного сообщения «Москва-Брест». Среди госпитализированных — двое граждан России, мужчина и женщина, — рассказал Маскалев.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на придорожные деревья. В салоне находились два водителя и 46 пассажиров. Всего госпитализированы три человека, передает РИА Новости.

15 августа микроавтобус с 19 пассажирами перевернулся под Анапой. Предварительно, 56-летний водитель автобуса уснул за рулем. Отмечается, что он осуществлял перевозку пассажиров в частном порядке из Владикавказа в Анапу. После этого семь человек обратились за медицинской помощью.