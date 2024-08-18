В Хабаровском крае в результате ДТП погибли трое взрослых и ребенок

На трассе в Нанайском районе Хабаровского края в результате лобового столкновения автомобилей погибли трое взрослых и ребёнок.

Об этом сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.

По данным ведомства, водитель автомобиля Dodge с прицепом выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Allion. После столкновения оба автомобиля загорелись.

В результате ДТП погибли три человека в Toyota, включая 11-летнего ребёнка, а также пассажирка Dodge. Кроме того, пострадали двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Dodge.

Ранее три человека погибли на трассе в массовом ДТП с мусоровозом на Кубани.