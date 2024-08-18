Водитель КамАЗа сбил переходившую дорогу пенсионерку на востоке столицы

Водитель КамАЗа сбил переходившую дорогу пенсионерку на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«На ул. Утренняя водитель, управляя личным автомобилем КамАЗ, совершил наезд на женщину-пешехода. Пострадавшая 1938 года рождения госпитализирована в медицинское учреждение в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на контроле в прокуратуре Восточного административного округе установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.