Массовое ДТП произошло на МКАД в Москве

Массовое ДТП произошло на внутренней стороне 45 км МКАД (в районе съезда №45). Повреждения получили минимум пять автомобилей, на месте работают оперативные службы, сообщает столичный департамент транспорта.

На записи с дорожных камер наблюдения видно, что в правом ряду остановились автомобили. По неясной причине подъезжающий к ним водитель самосвала не стал тормозить и врезался в служебный пикап ЦОДД и еще несколько легковых машин. Удар был сильным, машины разметало по трассе, пикап отбросило в другой ряд, где он столкнулся с еще одним автомобилем. Грузовик остановился лишь в 50 метрах от столкновения.

По предварительным данным, повреждения получили минимум пять транспортных средств.

Информации о пострадавших пока нет.

Дорожные службы предупреждают, что движение в районе ДТП затруднено и просят автомобилистов выбирать объездные пути.