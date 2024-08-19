ДТП с участием трех автомобилей произошло на 55-м километре МКАД

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на внешней стороне 55-го километра Московской кольцевой автодороги. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает Telegram-канал Дептранс. Оперативно.

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Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. На место прибыли оперативные службы города.

В публикации также предупредили, что в результате аварии затруднено движение на участке, и порекомендовали искать пути объезда.

В Сети появилось видео ДТП на 44-м километре МКАД. На кадрах видно, как грузовик влетает на большой скорости в ряд автомобилей и серьезно повреждает несколько машин, включая авто дорожного патруля. После этого сам большегруз врезается в отбойник.

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 18 августа. Изначально сообщалось, что в ДТП приняли участие семь автомобилей. По предоставленной информации, сразу после происшествия на место аварии выдвинулась скорая помощь.