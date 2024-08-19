В Санкт-Петербурге байкерша на Yamaha MT03 попала в тяжелое ДТП, столкнувшись с автомобилем Chevrolet. Об этом сообщает паблик «Мотосолидарность ДТП» в соцсети «ВКонтакте».

«Со слов сотрудников, водитель Chevrolet поворачивая с пр. Большевиков на ул. Дыбенко не предоставил преимущества мотоциклу, который двигался по пр. Большевиков. Девушка в состоянии средней тяжести, увезена в больницу», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», байкерше 19 лет. В результате ДТП она получила перелом челюсти, сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму, рану на подбородке и сильные ушибы.

До этого мотопутешественник Василий Буров в центре Москвы проехался по мотоциклу инспектора ГАИ, пнул сотрудника, врезался в такси и сбил пенсионерку.

По данным СМИ, водитель мотоцикла Suzuki выехал на «встречку» в Мещанском районе, его попытался остановить мотопатруль, но Буров решил не сдаваться. В ходе погони мужчина врезался в такси, сбил вышедшую из дома 82-летнюю пенсионерку, специально наехал на мотоцикл инспектора и пнул мужчину ногой. В итоге пострадавшая женщина оказалась в реанимации, а сотрудник ГАИ получил ушиб. Бурова задержали.