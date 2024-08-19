В Ульяновской области четыре человека находятся в реанимации после ДТП

Четверо из шести пострадавших, в том числе двое детей, находятся в реанимации после ДТП с тремя автомобилями на трассе в Тереньгульском районе Ульяновской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства здравоохранения региона.

"По словам министра здравоохранения региона Марии Шалягиной, четверых взрослых пострадавших доставили в Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова. Один из них отправлен на амбулаторное лечение, двое пациентов находятся в отделении реанимации, еще один пациент госпитализирован в травматологическое отделение", - отмечается в сообщении.

В аварии также пострадали двое детей, которые были доставлены в Ульяновскую областную детскую клиническую больницу имени Ю. Ф. Горячева.

"Сейчас они находятся в отделении реанимации областной детской больницы", - говорится в сообщении.

Врачи провели несовершеннолетним операции. На данный момент медики продолжают оказывать детям всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее пресс-служба Управления МВД России по региону сообщила, что в Тереньгульском районе Ульяновской области столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей 2015 и 2020 г. р. Авария произошла на 234-м километре участка автодороги "Подъезд к г. Ульяновску от автодороги М-5 "Урал". По предварительной информации, водитель автомобиля Chery Tiggo при совершении маневра поворота не уступила дорогу машине Scania. От удара Chery Tiggo выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Great Wall.