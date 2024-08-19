В Москве водитель иномарки сбил двух детей

Водитель автомобиля Mitsubishi сбил 6-летнюю девочку и ее 17-летнюю сестру в Москве, пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на пересечении Боровского шоссе и Чоботовской улицы водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на двух несовершеннолетних детей, которые переходили проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате дорожной аварии 6-летнюю девочку и ее 17-летнюю сестру доставили в медучреждение", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции.