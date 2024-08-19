Бывший топ-менеджер пропавшего в Сицилии мультимиллионера погиб в ДТП

Бывший топ-менеджер британской компании Autonomy Стивен Чемберлен погиб в результате ДТП. При этом ранее основатель компании Майкл Линч без вести пропал после крушения своей яхты у берегов Сицилии. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что за несколько дней до исчезновения Линча Чемберлен попал под колеса автомобиля, когда совершал утреннюю пробежку. В результате аварии менеджер получил тяжелые травмы и находился в критическом состоянии — его подключили к системе жизнеобеспечения, но в итоге врачам все же не удалось спасти его жизнь.

В Autonomy Чемберлен занимал роль вице-президента по финансам. Позже Чемберлену, как и Линчу, были предъявлены обвинения в мошенничестве и сговоре — партнеров заподозрили в том, что они хотели завысить стоимость компании перед продажей. Однако летом суд присяжных полностью оправдал обоих мужчин.

Ранее стало известно, что Линч пропал без вести после крушения яхты у берегов Сицилии.