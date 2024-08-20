Пьяная автоледи протаранила четыре авто, пытаясь скрыться от приставов

В Самаре женщина за рулем Cadillac Escalade разбила не меньше четырех автомобилей, припаркованных во дворе дома. Об этом сообщает RT.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Ново-Садовая, 24, а кадры происшествия появились в социальных сетях в ночь на 20 августа. На видео запечатлено, как женщина, находящаяся за рулем внедорожника, врезается в несколько машин. Очевидцы пытались остановить водителя, однако та никак на них не реагировала и продолжала сталкиваться с припаркованными транспортными средствами.

По информации СМИ, женщина была пьяна и пыталась скрыться от судебных приставов, которые якобы хотели арестовать ее Cadillac. На кадрах видно, что на месте был мужчина в форме пристава — он вместе со свидетелями пытался остановить автомобилистку. В конечном счете одному из очевидцев удалось открыть дверь дорогого внедорожника и заглушить двигатель.