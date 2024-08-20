В Саратовской области в ДТП погибли два человека

Два легковых автомобиля столкнулись в Саратовской области, в результате два человека погибли и четыре пострадали. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"В результате ДТП из Lada Granta погибли двое мужчин и один пострадал. Во втором автомобиле пострадали три человека", - написал он. Юрин добавил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По его данным, авария произошла в Новоузенском районе Саратовской области вблизи поселка Узенский. Столкнулись автомобили Lada Granta и "Нива". На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.