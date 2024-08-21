СМИ: внук Зюганова попал в ДТП

MK.RU сообщает, что старший внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид попал в ДТП. По данным издания, авария произошла в селе Козино (Московская область).

Как пишет MK.RU, 36-летний политик получил вывих плечевого сустава. Издание уточнило, что внука Зюганова госпитализировали, однако состояние его здоровья удовлетворительное. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее депутат заксобрания Дмитрий Клеутин в Челябинске выехал на встречную полосу и попал в ДТП. Отец парламентария подтвердил, что за рулем черного минивэна JAC был депутат.