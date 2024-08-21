В Сочи прицеп оторвался от автовоза и врезался в остановку с людьми

В Сочи прицеп автовоза с автомобилем оторвался от тягача и протаранил автобусную остановку. Об этом сообщает «Коммерсантъ Сочи» со ссылкой на пресс-службу ГАИ Кубани.

Авария произошла недалеко от поселка Солоники Лазаревского района города-курорта. Автовоз Hyundai с прицепом ехал из Туапсе и попал в ДТП. В результате аварии у него оторвался прицеп, который врезался в автобусную остановку. От наезда прицепа пострадали двое молодых людей, 20 и 16 лет, им оказывают помощь медики.

На фото и видео с последствиями инцидента, опубликованных Telegram-каналом «ЧП Сочи», видно, что на оторвавшемся прицепе находится легковой автомобиль. Остановочный павильон от удара сорвало с опор.