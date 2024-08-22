На МКАД частично перекрыли движение из-за опрокинувшегося автомобиля

Автомобиль опрокинулся на МКАД в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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«На внешней стороне 29 км МКАД (в районе съезда №30А) опрокинулся автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение на МКАД в районе ДТП затруднено. Там образовался затор длиной 1,2 километра. В ведомстве автомобилистам посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого стало известно, что в Сочи прицеп автовоза с автомобилем оторвался от тягача и протаранил автобусную остановку.

Авария произошла недалеко от поселка Солоники Лазаревского района города-курорта. Автовоз Hyundai с прицепом ехал из Туапсе и попал в ДТП. В результате аварии у него оторвался прицеп, который врезался в автобусную остановку. От наезда прицепа пострадали двое молодых людей, 20 и 16 лет, им оказывают помощь медики.