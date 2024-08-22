Дагестанский экс-боец UFC Мухаммад Мокаев, который просил не упоминать Россию в качестве места своего рождения, попал в ДТП возле Хасавюрта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Газета.Ru

По информации источника, спортсмен ехал вместе с другом к семье, когда его автомобиль Mercedes-Benz AMG A35 улетел в кювет из-за столкновения. После ДТП очевидцы вытащили Мокаева из салона разбитой машины. Lenta.ru

30 июля UFC удалил бойца Мокаева из рейтинга. За карьеру уроженец Дагестана провёл 12 поединков, в каждом из которых взял верх. На момент окончания контракта в его активе значилось семь побед подряд в промоушене. RT на русском