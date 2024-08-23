В Подмосковье Toyota на полном ходу снесла остановку с людьми и попала на видео

В Подмосковье Toyota Camry на полном ходу протаранила остановку с людьми. Об этом сообщила полиция области в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Ленинском городском округе Московской области около 9 часов утра на 25-м километре автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке поселок Володарского – Каширское шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека», — говорится в публикации.

По имеющимся данным, за рулем Toyota сидел мужчина 2004 года рождения, который не справился с управлением. В результате ДТП две женщины получили травмы, их госпитализировали.

До этого в Сочи прицеп автовоза с автомобилем оторвался от тягача и протаранил автобусную остановку.

Авария произошла недалеко от поселка Солоники Лазаревского района города-курорта. Автовоз Hyundai с прицепом ехал из Туапсе и попал в ДТП. В результате аварии у него оторвался прицеп, который врезался в автобусную остановку. От наезда прицепа пострадали двое молодых людей, 20 и 16 лет.