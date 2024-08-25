В Красноярске водитель BMW на большой скорости протаранил витрину гипермаркета, сообщает Telegram-канал «Красноярск №1».

ДТП произошло на Ястынской улице. На кадрах с камеры наблюдения видно, что белый кроссовер BMW двигался по дороге на большой скорости. Затем он свернул влево и врезался в стену. В аварии никто не пострадал, но витрина магазина оказалась пробита. Автомобиль опрокинулся набок, в салоне сработали подушки безопасности. Очевидцы сообщили, что у водителя автомобиля наблюдались признаки опьянения.

В момент аварии в салоне находились двое пьяных мужчин, уточняет tvknews.ru. Охрана гипермаркета вызвала на место происшествия полицию.