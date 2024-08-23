Четыре человека погибли при столкновении грузовика с двумя машинами под Тверью

В Торжокском районе Тверской области в результате столкновения грузовика с двумя машинами погибли четыре человека.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на региональную прокуратуру, авария произошла на 231-м километре трассы М-11 в ночное время.

«Водитель автомобиля «Газель» совершил столкновение с легковым автомобилем Mazda, после чего выехал на левую полосу, где произошло столкновение с автомобилем BMW. Есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетняя», — указали в ведомстве.

Издание со ссылкой на Telegram-канал «Автодор» пишет, что в ДТП погибли четыре человека. Причиной аварии стало несоблюдение дистанции и отсутствие внимания на дороге.

Отмечается, что грузовик после столкновения перевернулся и взорвался. Автомобили выгорели дотла.

Ранее семь человек пострадали в результате ДТП с пассажирским микроавтобусом под Анапой.