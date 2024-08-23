Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком под Тверью

В Торжокском районе Тверской области в результате столкновения грузовика с двумя машинами погибли четыре человека. RT на русском

По данным ведомства, ДТП случилось ночью на 231-м километре трассы М-11 «Нева». Предварительно, водитель «Газели» столкнулся с автомобилем Mazda, после чего выехал на левую полосу, где врезался в автомобиль BMW. Сообщалось, что среди пострадавших есть несовершеннолетняя. Москва24

Ранее Госавтоинспекция Приамурья сообщила о столкновении сразу трех большегрузных автомобилей BeiBen, КамАЗ и Scania на трассе «Амур» в Архаринском округе. В результате аварии погиб водитель одного из грузовиков. Виновником ДТП стал водитель BeiBen, выехавший на встречную полосу. Мужчина был лишен водительских прав. News.ru