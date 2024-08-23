На Ставрополье в ДТП с участием трех автомобилей погиб человек

Три легковых автомобиля столкнулись в Ставропольском крае. В результате один человек погиб и еще трое получили тяжелые травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале краевой Госавтоинспекции.

По данным инспекции, на 270-м км автодороги "Ростов-на-Дону - Ставрополь" водитель легкового автомобиля Lada Priora нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2105. После этого Lada по касательной столкнулась с автомобилем Nissan.

"В результате автоаварии пассажир "Лады" от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель "Лады" и водитель ВАЗ-2105, а также его пассажир получили тяжелые травмы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших госпитализировали в больницу Ставрополя. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.