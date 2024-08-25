Четыре машины столкнулись на МКАД в районе проспекта Маршала Жукова

Движение транспорта затруднено на внутренней стороне 63 км МКАД после аварии с участием четырех машин. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На внутренней стороне 63 км МКАД столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено на 3,5 км.