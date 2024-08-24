Автомобиль врезался в пивной ресторан в центре Москвы

Машина врезалась в пивной ресторан Krombacher в центре столицы, на Тверской-Ямской улице. Об этом в субботу, 24 августа, сообщил Telegram-канал «Новости Москвы».

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— Движение по Тверской-Ямской и Большой Грузинской улицам затруднено, — сказано в публикации.

В этот же вечер на шоссе Энтузиастов в районе дома 56 строение 44 произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. После столкновения мотоцикл загорелся.

На внутренней стороне 15-го километра МКАД столкнулись грузовик, мини-фургон и легковой автомобиль.

Под Савеловской эстакадой около одноименного вокзала 20 августа произошло столкновение трех автомобилей.