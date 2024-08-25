В ЕАО в ДТП пострадали шесть человек

На дороге в Смидовичском районе Еврейской автономной области столкнулись три автомобиля (ЕАО), сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЕАО. Пострадали шесть человек.

"Между поселками Николаевка и Приамурский Смидовичского района произошло столкновение трех автомобилей. В ДТП пострадало шесть граждан, одного из которых деблокировали огнеборцы пожарно-спасательной части №4", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всем пострадавшим оказана первая медицинская помощь, степень травм выясняется.