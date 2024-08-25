В Чебоксарах поезд сбил машину, выехавшую на переезд

В Чебоксарах произошло ДТП с участием поезда. Об этом сообщает управление МВД по Чувашской Республике.

© Газета.Ru

Инцидент произошел утром на переезде по Ишлейскому шоссе. По предварительной версии, пожилой мужчина за рулем легкового автомобиля выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора.

На кадрах с места инцидента заметно, что легковая машина серьезно пострадала, часть смяло, некоторые элементы во время аварии отлетели и лежат на дороге. В результате 69-летний водитель попал в больницу. Предположительно, у него перелом ребер.

Известно, что в момент аварии он не был пьян. В салоне он был один.

До этого в Саратовской области также произошло ДТП с участием поезда. Автомобиль выехал на переезд в момент, когда рядом находился поезд. Машинист обратил внимание на водителя и попытался затормозить, но не успел.

В результате пострадали два человека, в том числе и пассажир машины. Водителя направили в больницу.