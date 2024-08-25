Под Воронежем пять человек пострадали в ДТП со столбом

Воронежская полиция работает на месте ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе трое детей.

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Авария произошла в 06:56 на 7 километре трассы А-134.

"По предварительным данным, 42-летний житель Белгородской области не справился с управлением Toyota Corolla и врезался в столб", - рассказали в ГУ МВД по региону.

После удара иномарка съехала в кювет и опрокинулась. Водитель Toyota и четверо его пассажиров: 43-летняя женщина, 12-летняя девочка, мальчики 6 и 10 лет, - доставлены в больницу.