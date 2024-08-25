В бухте Приморья перевернулся автобус с отдыхающими в салоне

В Приморье автобус с туристами попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

Инцидент произошел в бухте Ежовая. По словам очевидцев, средство передвижения перевернулось. На момент аварии внутри находились семь туристов из Владивостока, некоторые из них пострадали. Точное количество тех, кому необходима медицинская помощь, не сообщается.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные Telegram-каналы, автомобиль завис на трех колесах над промоиной и пытался выехать, но вместо этого опрокинулся.

На ситуацию обратили внимание в МВД. По словам сотрудников, обращения, связанные с инцидентом, не поступали.

«Участники самостоятельно покинули место происшествия без вызова инспекторов ДПС», – поделились в ведомстве.

Сотрудники узнали о ситуации только после того, как две женщины обратились в больницу за помощью после ДТП. На данный момент специалисты МВД проводят расследование, в рамках которого установят обстоятельства произошедшего.