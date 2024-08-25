В Башкирии в аварии с КамАЗом пострадали три человека

25 августа в Мишкинском районе произошла авария с участием бензовоза, микроавтобуса и легкового автомобиля Volkswagen.

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Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, микроавтобус "ГАЗель" был на жесткой сцепке с Volkswagen. На 118-м километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка бензовоз "КамаАЗ" столкнулся с ними. Иномарка съехала в кювет, ее водитель не пострадал.

Помощь медиков понадобилась водителю "ГАЗели", 30-летней женщине и 43-летнему водителю "КамаАЗа". Двоих пострадавших деблокировали из покореженных машин пожарные МЧС России.

На месте происшествия организовали реверсивное движение.