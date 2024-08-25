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В Москве движение на Каширском шоссе затруднено из-за ДТП

Движение транспорта затруднено на Каширском шоссе в Москве в районе дома номер 55 из-за ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта.

В Москве движение на Каширском шоссе затруднено из-за ДТП
© РИА Новости
"На Каширском шоссе в районе д. 55 столкнулись три автомобиля. <...> Движение в 1, 4 и 5-й полосах затруднено на [участке протяженностью] 1 км", - говорится в сообщении.

Оперативные службы выясняют обстоятельства произошедшего, информация о пострадавших уточняется.

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