В Москве движение на Каширском шоссе затруднено из-за ДТП

Движение транспорта затруднено на Каширском шоссе в Москве в районе дома номер 55 из-за ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта.

"На Каширском шоссе в районе д. 55 столкнулись три автомобиля. <...> Движение в 1, 4 и 5-й полосах затруднено на [участке протяженностью] 1 км", - говорится в сообщении.

Оперативные службы выясняют обстоятельства произошедшего, информация о пострадавших уточняется.