Две машины скорой попали в ДТП в Москве

Два автомобиля скорой помощи попали в аварию в Москве. Одно ДТП произошло на Каширском шоссе, другое случилось на Ленинском проспекте, сообщил очевидец.

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— На Каширском шоссе машина медиков столкнулась с Ford. А на Ленинском проспекте карета не поделила дорогу с мотоциклистом, — передает слова очевидца агентство городских новостей «Москва».

В результате ДТП на Ленинском проспекте пострадал мотоциклист. Его доставили в больницу.

Ранее грузовой автомобиль и пять легковых машин столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве. В результате аварии пострадали два человека.

Другое массовое ДТП произошло 18 августа. В аварию попали семь автомобилей.