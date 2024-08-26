В Свердловской области в ДТП с трактором погибла 15-летняя девочка

В Свердловской области расследуют обстоятельства автокатастрофы на шестом километре дороги Малахова - Бобровское в Ирбитском районе: накануне около 22:00 там погибла несовершеннолетняя пассажирка машины, попавшей в аварию.

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По данным региональной ГИБДД, 42-летний нетрезвый мужчина (в крови установлено 2,65 процента алкоголя) за рулем Ford Focus врезался в ехавший впереди него трактор с прицепом.

Девочка 15 лет, которая находилась на заднем сидении иномарки, скончалась еще до приезда медиков. Водитель и второй пассажир легковушки с травмами госпитализированы в реанимацию ЦГБ Ирбита. Шофер трактора не пострадал

За рулем иномарки был житель Качканара, стаж вождения - пять лет. В момент ДТП все были пристегнуты.

Ирбитская межрайонная прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП. Там сообщили, что второй пострадавший пассажир - это отец погибшей девочки, приятель водителя Ford Focus. "