Три человека погибли в жестоком ДТП в Кузбассе

В ДТП под поселком Тяжином погибла семья из трех человек.

Сегодня днем на трассе недалеко от поселка Тяжина произошло жестокое ДТП с участием легкового автомобиля и КамАЗа. По предварительной информации, водитель КамАЗа пытался проскочить на перекрестке на красный сигнал светофора, однако наехал на автомобиль LADA. Легковушка оказалась раздавлена тяжелой техникой. В LADA была семья из трех человек: женщина и ребенок погибли от удара на месте, мужчина-водитель скончался по дороге в больницу.

Водитель КамАЗа не пострадал. По предварительным данным, за действия, приведшие к аварии и гибели трех человек, ему может светить до семи лет лишения свободы.