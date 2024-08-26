В Тюменской области в ДТП на федеральной трассе погиб человек

Столкновение Toyota Land Cruiser и BMW произошло на федеральной трассе в Тюменской области. Один человек погиб, трое, включая школьника, травмированы, сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

"Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте трагического ДТП: Toyota Land Cruiser и BMW столкнулись на 283-м км федеральной автодороги Тюмень - Омск под Ишимом. Предварительно, автомобиль BMW выехал на встречную полосу", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в Toyota ехала семья из Алтайского края, люди возвращались из отпуска. В аварии погиб 41-летний водитель Toyota Land Cruiser, медицинская помощь оказывается его жене и 10-летнему сыну. Предварительно, четырехлетняя девочка, которая была в детском автокресле, не пострадала. Кроме того, водителю BMW помощь оказана на месте.