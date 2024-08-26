Под Псковом в ДТП погиб человек

На трассе в Дедовичском районе Псковской области погиб человек и трое, включая ребенка, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

"Сегодня около 13 часов дня в Дедовичском районе на автомобильной дороге Дубровка - Дедовичи произошло лобовое столкновение автомобиля ВАЗ-2114 и Mazda Tribute. В результате ДТП погиб водитель автомобиля ВАЗ. В Маzda пострадали три человека: двое взрослых и девочка 12 лет. По предварительной информации, это бабушка, дедушка и их внучка", - отмечается в сообщении.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Пострадавшие доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести. На месте работают экстренные службы, сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.