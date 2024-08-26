Момент массовой аварии с грузовиками на МКАД попал на видео

На МКАД на юго-востоке Москвы произошла массовая авария с грузовиками, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 14-го км МКАД (перед съездом № 16) столкнулось несколько грузовых автомобилей, в результате чего один из автомобилей перевернулся», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе также отметили, что на место прибыли городские оперативные службы. Число пострадавших уточняется. На видео с моментом инцидента видно, что в образовавшуюся очередь из грузовиков, стоящих в полосе, врезался тягач с полуприцепом. От этого стоящий последним фургон выбросило в соседнюю полосу, где он протаранил «Газель». Водитель «Газели» потерял управление и опрокинулся. Движение оказалось заблокировано по трем полосам, свободной для проезда осталась крайняя левая.