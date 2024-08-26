31-летний блогер погибла на трассе Хабаровск-Владивосток

25 августа произошло смертельное ДТП — блогер Яна Хайлова погибла в авиакатастрофе.

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Она возвращалась домой из Владивостока после отпуска. Девушка находилась в своем автомобиле Honda Vezel, за рулем которого была ее подруга.

Сотрудники ГИБДД уже опубликовали сводку происшествия. Автомобиль Toyota Probox попытался сменить полосу движения, но не убедился в безопасности маневра, из-за чего и столкнулся с Honda блогера. Удар был настолько сильным, что автомобиль потерял управление и вылетел в кювет. Машина девушки перевернулась несколько раз. Блогер погибла на месте, а за жизнь водителя борются врачи.

Блогер МотоТаня оставила символичный пост перед своей гибелью

После того как информация об этой страшной аварии попала в сеть, СМИ заметили, что под одним из постов в социальных сетях был оставлен комментарий 13-летней девочки, которая, предположительно, является дочерью погибшей.

— Мам, скажи, что это шутка… что потом ты приедешь за мной, и мы будем отмечать мой день рождения у бабушки, — написала дочь.

Яна Хайлова имеет более 25 тысяч подписчиков в социальных сетях. В своем регионе она была известным life-style блогером, рассказывающим о жизни, работе и путешествиях. Свой последний пост она сделала за несколько часов до трагедии, передает «StarHit».