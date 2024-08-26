В Орехово-Зуево иномарка сбила женщину с коляской, в которой находился грудной ребенок. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в понедельник, 26 августа, во дворе жилого дома на Набережной улице. За рулем автомобиля Hyundai Getz находилась женщина 1975 года рождения.

На кадрах видео машина, на заднем стекле которой размещен знак «Инвалид», медленно подъезжает ко входу в подъезд, останавливается, затем внезапно ускоряется, сбивает женщину с коляской и придавливает их к двери.

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Пострадавшую жительницу Подмосковья и ее дочь 2024 года рождения доставили в больницу с телесными повреждениями, им оказывают необходимую медпомощь.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП. По факту аварии проводится проверка.