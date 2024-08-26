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Под Псковом в ДТП пострадали три человека

Три легковых автомобиля столкнулись на трассе в Островском районе Псковской области, в результате госпитализированы три человека, в том числе новорожденный ребенок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Под Псковом в ДТП пострадали три человека
© РИА Новости
"Сегодня днем в Островском районе произошло столкновение трех транспортных средств: автомобили Skoda, Nissan X-Trail и BMW. В результате ДТП госпитализированы три человека: женщина, мужчина и новорожденный ребенок", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что на месте работают экстренные службы, сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства случившегося.

"По предварительной информации, водитель БМВ не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с автомобилями Skoda и Nissan", - уточнила собеседница агентства.
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