Под Псковом в ДТП пострадали три человека

Три легковых автомобиля столкнулись на трассе в Островском районе Псковской области, в результате госпитализированы три человека, в том числе новорожденный ребенок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

"Сегодня днем в Островском районе произошло столкновение трех транспортных средств: автомобили Skoda, Nissan X-Trail и BMW. В результате ДТП госпитализированы три человека: женщина, мужчина и новорожденный ребенок", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что на месте работают экстренные службы, сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства случившегося.