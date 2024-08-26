Движение в центре Москвы затруднено из-за столкновения мотоцикла и автомобиля

Мотоцикл и автомобиль столкнулись на ул. Новый Арбат (в районе д. 6), движение затруднено. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На ул. Новый Арбат (в районе д. 6) столкнулись мотоцикл и автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в сторону области затруднено на 1,3 км.